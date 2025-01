Attacco di uno squalo in Egitto, come sta l’italiano ferito

MeteoWeb

Tornerà in Italia domani, giovedì 2 gennaio, Peppino Fappani, il 69enne odontotecnico di Soncino (Cremona) sopravvissuto all’attacco di uno squalo tigre nelle acque egiziane, avvenuto lo scorso 29 dicembre e costato la vita al 48enne romano Gianluca Di Gioia. L’attacco è avvenuto a Marsa Alam. “Mio padre è ancora sotto shock ma sta meglio, l’hanno tenuto ricoverato fino a oggi per terminare la profilassi antibiotica ma ora, finalmente, potrà rientrare a casa“, ha dichiarato la figlia Cristina. “Mio papà è forte – ha aggiunto – ma in circostanze come queste si realizza sempre dopo quello che è successo e nel caso specifico quello che poteva accadere. Una volta arrivato, faremo ulteriori accertamenti medici ma credo che gli serva soprattutto tranquillità”.

