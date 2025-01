L’attività fisica riduce il rischio di malattie croniche: lo studio

MeteoWeb

Le persone che svolgono regolarmente attività fisica sono associate a un rischio di malattie croniche notevolmente inferiore. Lo conferma uno studio, pubblicato sulla rivista Preventing Chronic Disease, condotto dagli scienziati dell’Università dell’Iowa. Il team, guidato da Lucas Carr e Britt Marcussen, ha analizzato le risposte a un sondaggio di oltre 7.000 pazienti dell’University of Iowa Health Care Medical Center. Ai partecipanti è stato chiesto di riportare il proprio livello di attività fisica attraverso un questionario.

Stando a quanto emerge dall’indagine, chi si dedicava ad almeno 150 minuti a settimana di sport moderato o intenso era associato a un rischio statisticamente significativo inferiore di sviluppare 19 patologie croniche, tra cui malattie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie e diabete. Al contrario, le persone che avevano dichiarato di svolgere meno attività fisica erano associate a una probabilità notevolmente maggiore di incorrere in determinate malattie croniche.

“Nel nostro ambiente sanitario – osserva Carr – non esiste un percorso semplice per incoraggiare i pazienti a maggior rischio a incrementare il livello di attività fisica. In caso di inattività, sarebbe utile un servizio di supporto efficace, che comprenda la motivazione all’esercizio”.

Il sondaggio, riportano gli esperti, comprendeva solo due domande, relative al numero di volte a settimana in cui si svolge attività fisica e alla durata delle singole sessioni. I ricercatori hanno anche confrontato i risultati di chi aveva completato i questionari con quelli di oltre 33mila pazienti dell’ospedale. I dati, sostengono gli autori, evidenziano l’importanza di interrogare i pazienti sui loro livelli di attività fisica.

“Il nostro lavoro – afferma Carr – dimostra che le persone che riescono a ritagliare del tempo per sottoporsi agli esami annuali dedicano anche più energia ad adottare comportamenti sani”.

