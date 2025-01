L’aurora boreale si spinge anche al Sud Italia nella serata di Capodanno: visibile anche in Sicilia e Sardegna, spettacolo memorabile | FOTO

MeteoWeb

L’aurora boreale torna a dare spettacolo in Italia dopo i fenomeni osservati la scorsa notte. La danza di luci nel cielo sta incantando le Alpi, anche in Austria e Germania, ma lo spettacolo dei SAR è visibile persino in Sardegna e alle Eolie. Spettacolari le immagini della gallery scorrevole in alto, che arrivano da diverse zone d’Italia. “La soglia di allerta per tempesta geomagnetica G4 (grave) è stata raggiunta il 1° gennaio 2025 alle 12:41 ET a causa degli effetti persistenti delle CME che hanno lasciato il Sole il 29 dicembre”, rende noto lo Space Weather Prediction Center della NOAA.

Insomma, il 2025 è iniziato letteralmente con i botti: per due sere di fila, il cielo si è tinto delle luci dell’aurora. Rispetto a ieri, però, il fenomeno ha raggiunto anche il Sud Italia.

Aurora boreale in Italia, timelapse da Cima Grappa

Che cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Un’espulsione di massa coronale è un fenomeno solare che si verifica quando il Sole rilascia una grande quantità di plasma e campi magnetici dalla sua corona nello Spazio. Questi eventi sono spesso associati a macchie solari e brillamenti solari. Quando una CME si dirige verso la Terra, le particelle cariche e i campi magnetici trasportati dall’onda d’urto possono interagire con il campo magnetico terrestre, generando disturbi nell’atmosfera superiore del nostro pianeta.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre, causata dall’interazione tra il vento solare (e in particolare le CME) e la magnetosfera terrestre. Le tempeste geomagnetiche vengono classificate in base alla loro intensità: la scala G va da G1 (minore) a G5 (estrema). L’evento del 31 dicembre 2024 ha raggiunto una classificazione G1 che, nonostante sia lieve, è stata sufficiente per generare aurore boreali visibili a latitudini più basse del normale. Questi fenomeni possono avere anche implicazioni pratiche, come disturbi nelle comunicazioni radio, nei sistemi GPS e nelle reti elettriche.

