Spettacolo celeste nella notte di Capodanno: l’aurora boreale colora il cielo d’Italia | FOTO

La notte di Capodanno 2025 è stata segnata da un evento straordinario: un’aurora boreale visibile ben oltre i confini abituali del Circolo Polare Artico, anche in Italia. In diverse località, tra cui Austria, Svizzera, Norvegia, Slovacchia e Islanda, il cielo si è acceso di sfumature verdi e rosse, regalando uno spettacolo naturale raro per queste latitudini. Sorprendentemente, l’aurora è stata avvistata anche in Italia.

Questo fenomeno, che ha inaugurato il 2025 con un tocco di magia, è stato innescato da una tempesta geomagnetica causata da un’espulsione di massa coronale (CME), il cui arrivo era stato previsto da giorni.

Che cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Un’espulsione di massa coronale è un fenomeno solare che si verifica quando il Sole rilascia una grande quantità di plasma e campi magnetici dalla sua corona nello Spazio. Questi eventi sono spesso associati a macchie solari e brillamenti solari. Quando una CME si dirige verso la Terra, le particelle cariche e i campi magnetici trasportati dall’onda d’urto possono interagire con il campo magnetico terrestre, generando disturbi nell’atmosfera superiore del nostro pianeta.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre, causata dall’interazione tra il vento solare (e in particolare le CME) e la magnetosfera terrestre. Le tempeste geomagnetiche vengono classificate in base alla loro intensità: la scala G va da G1 (minore) a G5 (estrema). L’evento del 31 dicembre 2024 ha raggiunto una classificazione G1 che, nonostante sia lieve, è stata sufficiente per generare aurore boreali visibili a latitudini più basse del normale. Questi fenomeni possono avere anche implicazioni pratiche, come disturbi nelle comunicazioni radio, nei sistemi GPS e nelle reti elettriche.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è un fenomeno che si verifica quando le particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con gli atomi e le molecole dell’atmosfera terrestre, principalmente a un’altitudine compresa tra 80 e 300 km. Questo processo avviene nelle regioni polari, dove il campo magnetico terrestre è più debole, permettendo alle particelle di penetrare più facilmente. Durante l’interazione, gli atomi vengono eccitati e, nel tornare al loro stato fondamentale, emettono luce in diverse lunghezze d’onda, generando i colori caratteristici dell’aurora: verde, rosso, viola e blu.

Lo spettacolo dell’aurora boreale in Italia, Capodanno 2025 sotto il segno della scienza

Mentre il 2025 si apre con un evento di rara bellezza, gli scienziati continuano a monitorare l’attività solare per prevedere ulteriori fenomeni simili. Una seconda CME, meno potente, è attesa in queste ore di Capodanno, ma non si prevede che superi la categoria G1. Tuttavia, come dimostrato dall’aurora visibile anche in Italia, una tempesta geomagnetica di intensità minore può dare luogo a spettacoli mozzafiato.

