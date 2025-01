L’aurora boreale vista dallo Spazio: il video dell’astronauta Don Pettit

MeteoWeb

L’astronauta della NASA Don Pettit ha immortalato l’aurora boreale in un video straordinario, realizzato mentre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sorvolava il Canada orientale. L’incredibile spettacolo, caratterizzato da sfumature verdi che danzano nell’atmosfera terrestre, è stato catturato grazie alla posizione privilegiata dell’ISS, che orbita a circa 400 km dalla superficie terrestre. Questo fenomeno naturale, causato dall’interazione tra particelle solari e il campo magnetico terrestre, è visibile in modo particolarmente suggestivo dalle regioni settentrionali del pianeta, ma il punto di osservazione unico della ISS consente di apprezzarlo in tutto il suo splendore.

“È come se fossimo stati rimpiccioliti in una dimensione miniaturizzata e inseriti in un’insegna al neon”, ha scritto l’astronauta commentando le immagini.

