L’aurora boreale sulle Dolomiti scelta come foto del giorno della NASA

L’aurora boreale sulle Dolomiti immortalata dall’astrofotografa italiana Alessandra Masi è stata selezionata dalla NASA come foto astronomica del giorno (APOD). Nell’immagine è stato catturato anche un fenomeno simile all’aurora: il SAR (Arco rosso aurorale stabile), una struttura luminosa generata dalle correnti ad anello che circondano la Terra. La foto, scattata l’1 gennaio 2025, si intitola “Una danza di luce nel cielo sopra Pieve di Cadore” e “racconta una storia di meraviglia e di connessione profonda con il cielo e la Terra“, osserva l’astrofotografa. “L’arco SAR che si distende maestoso in alto, e l’aurora con i suoi pilastri di luce che danzano sopra le Marmarole, sembrano toccare le cime innevate, creando momenti quasi magici che riuniscono il cielo e la Terra in un abbraccio silenzioso”, aggiunge Masi.

Per l’astrofotografa, “osservare l’aurora boreale a così bassa latitudine è stata un’emozione indescrivibile. Ogni secondo era un piccolo miracolo, ogni sfumatura di rosso nel cielo raccontava una storia di mistero, di energia e di bellezza che nasce dall’incontro tra la Terra e l’Universo. L’aurora parla un linguaggio che trascende le distanze geografiche e culturali, unendo chiunque guardi in alto sotto lo stesso cielo, ovunque si trovi”.

Un’emozione vissuta da Parco Roccolo di Pieve di Cadore: “ogni volta che mi affaccio su questo belvedere, con la sua vista mozzafiato sul Centro Cadore e il suo bel lago, sento un’emozione profonda, una connessione intima con la natura che mi circonda”.

