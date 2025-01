Auto elettriche: BYD riduce il divario, frenata in Svizzera e Francia

MeteoWeb

Alla fine dello scorso anno BYD ha visto un aumento delle vendite che ne ha ridotto il divario con Tesla per il titolo di maggiore produttore al mondo. Lo riporta la BBC, aggiungendo che la società cinese ha affermato di aver venduto 207.734 unità a dicembre, raggiungendo un totale di 1,76 milioni nel corso dell’anno. Il produttore statunitense di auto elettriche ha mantenuto un vantaggio nelle vendite di veicoli elettrici rispetto a BYD nel trimestre precedente, ma la casa cinese ha ridotto il divario grazie ad un sensibile aumento delle vendite di auto nel suo mercato interno.

Auto elettrica, Geely fissa obiettivo 2,71 milioni di vendite 2025

Geely ha fissato un obiettivo di vendite annuali di 2,71 milioni di unità nel 2025. Quest’anno Zeekr, il brand della casa cinese, punta a vendere 320.000 auto. Lo riporta Reuters, aggiungendo che l’annuncio è arrivato per bocca del CEO, Gan Jiaoyue in una call con gli investitori.

Svizzera, nel 2024 scende quota veicoli elettrici

Per la prima volta dopo diversi anni a questa parte è andata calando la quota delle auto elettriche sull’insieme delle vetture nuove entrate in circolazione: nel 2024 si è attestata al 19,3%, a fronte del 20,9% del 2023. Lo ha indicato – sulla base di dati ancora provvisori – l’associazione per la mobilità elettrica Swiss E-Mobility, che parla di un calo temporaneo e di un andamento deludente, ma prevedibile. La causa principale viene ricercata nella fine dell’esenzione dell’imposta sull’importazione di veicoli: quelli elettrici ora pagano come gli altri. Secondo l’organizzazione è anche mancata la pressione normativa per raggiungere gli obiettivi di emissione di CO₂.

L’automobile di gran lunga più venduta in Svizzera è comunque alimentata con la corrente: si tratta della Tesla Model Y, che è stata smerciata in oltre 6500 esemplari, più dell’anno precedente. Progressi sono stati effettuati anche nell’espansione delle stazioni di ricarica. In termini di elettromobilità rimangono comunque ancora grandi differenze tra i cantoni e le regioni linguistiche: mentre il 24,9% delle auto vendute a Zurigo erano elettriche, la percentuale in Ticino era solo dell’11,2%.

In Francia le vendite in calo del 3,2% nel 2024

Le vendite di auto nuove in Francia hanno registrato nel 2024 un calo del 3,2% attestandosi a 1.718.416 nuove immatricolazioni. E’ quanto emerge dai dati della Piattaforma automobile (Pfa) che rappresenta i costruttori. Anche le vendite di auto elettriche hanno registrato una flessione del 2,2% mentre la quota di mercato è rimasta stabile al 16,9%.

