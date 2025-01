Tesla esplosa a Las Vegas: il conducente era un militare USA

MeteoWeb

Il Cybertruck Tesla esploso di fronte alla Trump Tower di Las Vegas era stato affittato da Matthew Alan Livelsberger, militare dell’Esercito di stanza in Germania che era tornato in licenza in Colorado. Lo rivela Cbsnews citando fonti investigative. Nell’esplosione, avvenuta nella notte di Capodanno, è rimasto ucciso il conducente dell’auto ed altre sette persone sono rimaste leggermente ferite. Familiari di Livelsberger hanno riferito all’emittente americana che la moglie del militare non aveva notizie del marito da giorni e hanno confermato che l’uomo aveva affittato l’auto.

