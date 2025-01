Cybertruck Tesla esplosa a Las Vegas, è un attentato terroristico: “noleggiata come il pick-up di New Orleans”

MeteoWeb

Il Cybertruck esploso al Trump Hotel di Las Vegas, provocando un morto e 7 feriti, era stato noleggiato tramite l’app di car sharing Turo proprio come il pick-up utilizzato nell’attacco terroristico di New Orleans. La casa automobilistica Tesla ha confermato che l’esplosione del suo Cybertruck non è stata causata da un malfunzionamento della vettura. Lo ha scritto su X il fondatore di Tesla, Elon Musk. “Abbiamo confermato che l’esplosione è stata causata da fuochi d’artificio molto grandi e/o da una bomba trasportata nel pianale del veicolo che era stato noleggiato. Tutta la telemetria del veicolo era positiva al momento dell’esplosione“, ha scritto.

Conferme ufficiali, quindi, che si tratti di un attentato terroristico. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dell’esplosione, che è avvenuta poche ore dopo che un conducente si è schiantato con un pick up sulla folla nel famoso quartiere francese di New Orleans.

