Aviaria, la certezza del virologo: “presto in Italia il primo caso umano”

Il caso del gatto positivo all’influenza aviaria scoperto a Valsamoggia, nel Bolognese, “indubbiamente è un segnale chiaro che il virus si sta lentamente avvicinando a noi dopo qualche anno che lavorava sotto traccia infettando altri mammiferi. E’ un adattamento che ci dice che presto ci sarà in Italia il primo caso umano. Non dobbiamo allarmaci, però, perché c’è già un vaccino contro l’H5N1. Alcuni paesi – ma non l’Italia – hanno già messo da parte delle scorte e la sorveglianza epidemiologica in Italia è ben attrezzata con gli Istituti zooprofilattici che lavorano in rete. Forse più dell’infezione in qualche soggetto mi preoccupa di più un focolaio in un allevamento, che può causare l”innesco’ di una epidemia se non monitoriamo bene anche questo settore”. Così all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell’Unità di Virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa.

“Nell’uomo l’H5N1 rimane un virus gestibile che colpisce le vie aree superiori, quindi darà una malattia meno severa, ma più contagiosa, rispetto ad altri che colpiscono i polmoni e provocano polmoniti più gravi”, conclude il virologo.

