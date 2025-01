Aviaria, da PAHO-OMS una dashboard interattiva per monitorare i casi in Nord e Sud America

MeteoWeb

La Pan American Health Organization (PAHO), agenzia specializzata dell’OMS per le regioni delle Americhe, ha lanciato una dashboard interattiva per monitorare i casi di influenza aviaria A(H5N1) in Nord e Sud America. Questo strumento è progettato per migliorare l’accesso ai dati dei focolai di questa malattia negli uccelli, nei mammiferi e negli esseri umani, fornendo informazioni chiave per le autorità sanitarie pubbliche e animali. La dashboard presenta tabelle e mappe che mostrano i focolai negli esseri umani, così come negli uccelli e nei mammiferi domestici e selvatici in tutta la regione, questi ultimi con dati provenienti dalla World Organization for Animal Health (WOAH).

Tra l’1 e il 31 dicembre 2024, la piattaforma ha registrato 66 casi umani confermati negli Stati Uniti e uno in Canada, oltre a oltre 1.300 focolai negli animali in vari paesi della regione.

Nel dicembre 2024, la PAHO ha pubblicato una valutazione dei rischi per la salute pubblica associati al potenziale verificarsi dell’influenza aviaria zoonotica A(H5N1) in America Latina e nei Caraibi, classificando il rischio come moderato. Ad oggi, non è stata identificata la trasmissione da uomo a uomo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.