Avvistati 10 droni misteriosi sopra una base aerea: la versione dell’ufficio di polizia criminale

Le autorità della Baviera hanno confermato lunedì che fino a 10 droni misteriosi sono stati recentemente avvistati sopra una base aerea. Gli investigatori non hanno escluso lo spionaggio come movente dietro i voli dei droni, ventilando la possibilità che siano collegati all’invasione russa dell’Ucraina, riferisce DW. L’Ufficio di polizia criminale dello Stato bavarese (LKA) ha dichiarato che gli agenti sono stati in grado di rilevare almeno dieci droni che volavano sopra la base aerea di Manching, vicino alla città di Ingolstadt, domenica sera.

