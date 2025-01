L’Azerbaigian sospende le forniture di gas alla Serbia per “causa di forza maggiore”

MeteoWeb

Il presidente serbo Aleksandar Vucic, ha dichiarato che l’Azerbaigian ha informato la Serbia che per “causa di forza maggiore” non potrà per ora garantire le forniture di gas al Paese. Si riferisce all’emittente serba “N1”. “Abbiamo ricevuto una notifica dall’Azerbaigian che ci ha informato che per cause di forza maggiore e dei problemi che stanno avendo, non possiamo più contare sugli 1,7 milioni di metri cubi di gas che arrivano ogni giorno nel nostro Paese”, ha detto Vucic dopo il colloquio con il vicesegretario di Stato Usa per la gestione delle risorse, Richard Verma. “Spero che tra un mese o due risolvano questo problema. In caso contrario, nei prossimi quattro mesi dovremo aggiungere ed utilizzare le riserve. Non mancherà né gas né petrolio. Come potete vedere, le cattive notizie non arrivano mai da sole” , ha aggiunto Vucic. Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato l’introduzione di sanzioni contro l’industria petrolifera della Serbia (Nis).

