Bambino di 7 anni scomparso per 5 giorni tra i leoni: salvo miracolosamente grazie al suo coraggio e alla natura

Un bambino di 7 anni è stato trovato vivo e in buona salute in un parco nazionale infestato dai leoni dello Zimbabwe dopo essere scomparso dal suo villaggio per cinque giorni. Lo riporta la Cnn. Tinotenda Pudu era scomparso dal suo villaggio nel nord-ovest del Paese il 27 dicembre. Cinque giorni dopo è stato ritrovato nel parco nazionale di Matusadona grazie a ricerche che hanno coinvolto guardie forestali, polizia e la comunità locale. Per cinque giorni, sotto una pioggia battente che cancellava le sue impronte, Tinotenda ha percorso 50 chilometri senza riuscire a ritrovare la strada di casa. Ma si è cibato di frutta selvatica e ha attinto acqua di falda da una buca scavata vicino al fiume, una pratica ben nota in aree colpite spesso da siccità, riuscendo a sopravvivere.

Mutsa Murombedzi, membro del parlamento per la regione del Mashonaland occidentale che include il parco nazionale, ha descritto il salvataggio come un “vero miracolo” in un post su X. Il Matusadonha National Park un tempo aveva la più alta densità di leoni in Africa, secondo l’organizzazione no-profit African Parks, e ospita una vasta gamma di animali selvatici, tra cui elefanti, zebre, ippopotami, leoni e bufali. Secondo un aggiornamento pubblicato dal parlamentare, il ragazzo si è riposato ed è in condizioni stabili. Sarà esaminato nei prossimi giorni anche da un team di salute mentale per assicurarsi che non abbia subito alcun trauma duraturo al seguito della sua avventura.

