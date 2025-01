Berlino spegne le luci sulle autostrade: addio all’illuminazione notturna per ridurre emissioni e consumi energetici

MeteoWeb

Per favorire il risparmio energetico e ridurre le emissioni di CO₂ Berlino dice addio all’illuminazione notturna sulla rete autostradale cittadina. Lo spegnimento delle luci avverrà in maniera graduale. Si partirà dall’A100, una delle principali arterie autostradali che taglia da ovest a est la capitale servendo anche l’aeroporto Willy Brandt, dove gli automobilisti si troveranno a guidare al buio su tratti sempre più lunghi. Questa decisione, che ha suscitato non poche perplessità tra i cittadini, si basa su studi approfonditi che dimostrerebbero come l’illuminazione stradale non influisca in modo significativo sulla sicurezza, mentre la sua eliminazione favorirà un consistente risparmio energetico e di emissioni.

“Le autostrade sono di gran lunga le strade più sicure in Germania e l’assenza di illuminazione non incide sul numero degli incidenti”, ha dichiarato Kerstin Finis-Keck, vice direttore della Niederlassung Nordost della Autobahn GmbH. Secondo gli esperti, le moderne auto sono dotate di fari potenti che garantiscono una buona visibilità anche nelle condizioni di scarsa illuminazione, mentre la segnaletica stradale è stata recentemente aggiornata con materiali altamente riflettenti.

L’obiettivo della misura

L’obiettivo di questa misura è molteplice: oltre a ridurre l’inquinamento luminoso e contenere i costi energetici, si mira a diminuire le emissioni di CO₂. La dismissione completa dell’illuminazione sulle autostrade berlinesi è prevista entro la fine di aprile. Nel frattempo, gli automobilisti si stanno abituando gradualmente al buio, anche se non tutti accolgono con favore questa novità. “Siamo consapevoli che molti cittadini sono legati all’illuminazione notturna”, ha ammesso Finis-Keck, “ma dal punto di vista tecnico non ci sono alternative”.

L’unica eccezione riguarderà il tunnel, dove l’illuminazione sarà mantenuta per consentire agli occhi di adattarsi gradualmente ai cambiamenti di luminosità. La decisione di spegnere le luci sulle autostrade ha aperto un dibattito sulla sicurezza stradale e sull’impatto ambientale.

