Sahra Wagenknecht: “Germania a rischio deindustrializzazione, serve gas al miglior prezzo”

MeteoWeb

“Abbiamo bisogno del gas e per averlo dobbiamo ritornare al criterio del prezzo più basso e non basare le decisioni su doppie morali”. Lo ha detto Sahra Wagenknecht, parlando al congresso di partito del BSW a Bonn. Il leader e candidato del partito, che ha personalmente fondato un anno fa, ha aggiunto di poter rispondere a chi si scandalizza che lei vuole comprare il gas dai russi: “se gli americani ci daranno gas a condizioni competitive lo prenderemo dagli americani. Ma per favore non a tre volte tanto. Dobbiamo guardare in modo ragionevole da dove riceviamo il gas”.

“Nessuna impresa investe in un Paese in cui non è garantita la fornitura di energia”, ha aggiunto. “La Germania rischia la deindustrializzazione”, ha anche affermato, accusando la Cdu di essere corresponsabile dei problemi in cui versa attualmente il Paese, dove si assiste a licenziamenti di massa nelle imprese e insolvenze da record.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.