Una bevanda insospettabile aiuta a dimagrire

Una bevanda insospettabile potrebbe rappresentare una sorpresa per chi cerca alleati per dimagrire. Un recente studio pubblicato sul British Medical Journal Nutrition Prevention & Health ha infatti suggerito che l’acqua frizzante potrebbe giocare un ruolo significativo nell’aumentare l’assorbimento del glucosio e migliorare il metabolismo. Una ricerca, condotta dal dottor Akira Takahashi dell’Ospedale neurochirurgico di Tesseikai in Giappone, ha messo in luce effetti sorprendenti, ma molto delicati, sull’efficienza metabolica.

Secondo Takahashi, i benefici dell’acqua frizzante derivano da un meccanismo simile a quello osservato durante l’emodialisi, un processo attraverso cui il sangue viene filtrato per rimuovere scorie e tossine in eccesso. In particolare, l’acqua gassata sarebbe in grado di alcalinizzare il sangue, un processo che favorirebbe l’attivazione di enzimi chiave nei globuli rossi. Questi enzimi, a loro volta, aiuterebbero ad accelerare l’assorbimento e l’utilizzo del glucosio. La conversione della CO₂ in bicarbonato attraverso la mucosa gastrica è, secondo lo studio, uno dei meccanismi principali dietro questo fenomeno.

Tuttavia, gli effetti osservati nell’ambito di questa ricerca sono tutt’altro che spettacolari. Sebbene possieda un impatto positivo, si tratta di un effetto moderato e che necessiterebbe di essere affiancato da altri interventi efficaci, come una dieta sana e una regolare attività fisica. Insomma, non si tratta di una soluzione miracolosa, ma di un piccolo aiuto nel percorso di dimagrimento.

Oltre a favorire l’assorbimento del glucosio, l’acqua frizzante potrebbe avere un altro vantaggio: il suo effetto saziante. Le bollicine, infatti, potrebbero contribuire a ridurre il senso di fame, frenando così gli impulsi verso uno spuntino o un pasto abbondante. Ciò , a sua volta, potrebbe rivelarsi utile per chi sta cercando di limitare l’assunzione calorica senza rinunciare a un piacere quotidiano.

Tuttavia, l’acqua gassata non è priva di controindicazioni. Chi soffre di disturbi gastrointestinali o ha uno stomaco sensibile potrebbe incorrere in effetti collaterali, come gonfiore o bruciori. La moderazione è dunque essenziale. Takahashi stesso avverte che, pur esistendo un legame tra acqua frizzante e metabolismo del glucosio, i risultati emersi dallo studio sono ancora preliminari e necessitano di ulteriori conferme attraverso sperimentazioni più ampie.

La ricerca, dunque, prosegue, ma per il momento l’acqua gassata può essere considerata una curiosa, seppur modesta, alleata nel lungo cammino verso il benessere.

