Bomba d’acqua a Messina: rotonda di Viale Annunziata allagata e traffico in tilt

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta questo pomeriggio su Messina, causando gravi disagi alla viabilità cittadina. La rotonda di Viale Annunziata, uno snodo cruciale per il traffico urbano, è finita sott’acqua, mandando in crisi la circolazione. Il forte temporale, che si è scatenato nelle ultime ore, ha rapidamente trasformato la rotonda in una sorta di lago, con l’acqua che ha raggiunto livelli tali da rendere problematico il transito dei veicoli. Gli automobilisti si sono trovati in difficoltà, con lunghe code e ritardi che hanno paralizzato l’intera area.

Residenti e commercianti della zona hanno segnalato non solo i disagi legati al traffico, ma anche problemi di sicurezza: diversi pedoni sono stati costretti a cercare percorsi alternativi.

