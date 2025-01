Bruxelles si veste di bianco: neve trasforma la città in un incantevole paesaggio | VIDEO

MeteoWeb

Bruxelles sotto la neve. Come previsto dalle previsioni meteorologiche, un manto bianco si è depositato sulle strade della città belga, trasformando la città in un affascinante paesaggio invernale. L’evento ha richiesto l’intervento immediato delle squadre comunali per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Ad Anderlecht, i mezzi spargisale sono entrati in azione fin dalle prime ore del mattino. Alle 5:00, le squadre comunali erano già operative per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali arterie della città.

Con l’aumento delle temperature globali, i macchinari spargisale vengono utilizzati sempre meno frequentemente, ma restano strumenti indispensabili per fronteggiare le emergenze meteorologiche improvvise. Intanto, molti cittadini si sono concessi una pausa per ammirare il fascino della neve che ha regalato un tocco di magia al paesaggio urbano.

Neve a Bruxelles, la città si veste di bianco

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.