Bus precipita in un dirupo: decine tra morti e feriti in Colombia

Almeno 12 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada Panamericana, principale arteria viaria del sud-est della Colombia, non lontano dal confine con l’Ecuador. Lo riferisce la Polizia nazionale che indaga sulle cause della caduta di un autobus turistico in un dirupo per oltre 150 metri. Sul mezzo, partito dalla città di Cali e diretto a Ipiales, al confine con l’Ecuador, viaggiavano 42 persone. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un problema meccanico all’autobus. Il Presidente Gustavo Petro ha manifestato la sua vicinanza alle famiglie delle vittime in un messaggio pubblicato su X.

