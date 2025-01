Cagliari-Milano: bimbo in pericolo di vita trasportato urgentemente con un velivolo Falcon 900 | FOTO

MeteoWeb

Si è svolto nella mattinata di oggi giovedì 2 gennaio il volo da Cagliari a Milano di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, richiesto per assicurare il trasporto sanitario d’urgenza a favore di un neonato di appena diciassette giorni di vita. Il neonato necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, è stato imbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas su un velivolo Falcon 900 intorno alle ore 12. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all’interno di una apposita culla termica, il piccolo è stato accompagnato dai famigliari e da una equipe medica che lo ha costantemente assistito.

Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Milano Linate dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale IRCCS Policlinico San Donato. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso.

