Una notizia sconvolgente scuote il mondo del calcio tedesco. Luca Meixner, giovane calciatore del SSV Reutlingen, è stato trovato senza vita nel suo letto durante il periodo delle festività. Aveva solo 22 anni. Il club ha comunicato la tragica notizia tramite un post su Instagram: “lo scorso fine settimana abbiamo ricevuto la terribile notizia che il nostro giocatore Luca Meixner è morto all’età di 22 anni. L’intera famiglia del SSV è profondamente addolorata e sconvolta. I suoi compagni di squadra, tutti i comitati e i dipendenti si uniscono al dolore della famiglia di Luca. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari. Chiediamo che venga rispettata la privacy della famiglia di Luca in questo momento difficile”.

Meixner era una figura di spicco all’interno del club. La sua carriera con il SSV era iniziata fin da giovanissimo, entrando nelle squadre giovanili e raggiungendo l’Under 17 nel 2017. Nel 2021 aveva fatto il suo debutto in prima squadra, collezionando 100 presenze e segnando 6 gol. Nell’ultima partita disputata dal Reutlingen, il 7 dicembre, Meixner aveva giocato 87 minuti nella gara terminata 1-1 contro l’FC Holzhausen.

Nonostante il campionato dell’Oberliga Baden-Württemberg – la quinta divisione tedesca – sia attualmente in pausa invernale, la notizia ha scosso profondamente l’intero movimento calcistico tedesco. Numerosi club, dalla stessa Oberliga e da altre categorie, hanno espresso il loro cordoglio. Tra questi, il Sonnenhof Grossaspach ha scritto: “le nostre più sentite condoglianze e tanta forza in questo momento difficile”. Anche il Göppinger SV ha aggiunto: “tanta forza a tutto il club”.

Il SSV Reutlingen, attualmente decimo in classifica con 25 punti in 20 partite, è da nove stagioni consecutivamente nella quinta serie tedesca. La scomparsa di Meixner rappresenta una perdita incolmabile non solo per il club, ma anche per l’intera comunità sportiva che lo circonda. Al momento, le cause del decesso non sono state rese note. La famiglia, gli amici e i compagni di squadra di Luca Meixner stanno affrontando un dolore immenso, e tutto il calcio tedesco si unisce nel lutto per ricordare un giovane talento scomparso troppo presto.

German Midfielder Luca Meixner has died suddenly in his bed at the age of 22.

The German government kept threatening mandatory vaxx for Bundesliga players, and pressured teammates to take the jab, to "protect the public."

Luca’s final appearance for his club SSV Reutlingen was… pic.twitter.com/JWacqR5TnD

