Dal caldo alla neve, anche il meteo protagonista dell’Inauguration Day

L’Inauguration Day, giorno di insediamento del presidente degli Stati Uniti, è un evento ricco di tradizioni storiche, ma anche di curiosità legate al meteo. Nel corso del tempo, le condizioni atmosferiche hanno avuto un impatto significativo sulle cerimonie. Tra le inaugurazioni più note, quella di Ronald Reagan nel 1981 è stata la più calda della storia, con una temperatura di +13°C. Solo 4 anni dopo, nel 1985, la seconda cerimonia di Reagan fu la più fredda mai registrata, con -13°C. Le condizioni rigide costrinsero la cerimonia a svolgersi all’interno di Capitol Hill, una pratica che si ripeterà anche oggi.

L’insediamento di Franklin D. Roosevelt nel 1937 è stato il più piovoso, mentre quello di John F. Kennedy nel 1961 è noto per aver visto una nevicata. Inoltre, il giuramento di Barack Obama nel 2008 ha attratto il numero più alto di partecipanti, con 1,8 milioni di persone presenti.

Molteplici sono le curiosità legate ai media: nel 1925 Calvin Coolidge fu il primo presidente ad essere protagonista di una cerimonia trasmessa via radio, mentre Harry Truman nel 1949 inaugurò la trasmissione televisiva, un passo verso la modernizzazione dell’evento. Nel 1997, l’insediamento di Bill Clinton fu il primo ad essere trasmesso in diretta via Internet, simbolo dell’evoluzione tecnologica.

Le tradizioni e le condizioni meteorologiche, che cambiano ogni anno, contribuiscono a rendere ogni Inauguration Day un evento unico nella storia degli Stati Uniti.

