California devastata da incendi e vento forte, ora è allerta per la pioggia

Il Sud della California, devastato da incendi e forti venti, potrebbe ricevere un po’ di pioggia nel fine settimana. Le precipitazioni previste potrebbero attenuare il rischio di nuovi incendi, ma porterebbero con sé ulteriori sfide, come il deflusso di ceneri tossiche nelle aree già colpite. Le autorità locali, guidate dal sindaco di Los Angeles Karen Bass, si stanno preparando a fronteggiare queste possibilità con interventi di emergenza.

“Questo intervento è necessario per prevenire ulteriori danni nelle aree già devastate dagli incendi e per proteggere il nostro bacino idrografico, le spiagge e l’oceano dal deflusso tossico”, ha dichiarato il sindaco Bass durante una conferenza stampa. Tra le misure previste figurano la rimozione della vegetazione, il consolidamento delle colline, l’installazione di barriere e il rafforzamento delle strade per prevenire frane e flussi di detriti.

Previsioni meteo: piogge e possibili temporali

Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una probabilità del 60-80% di leggere piogge a partire da sabato. La maggior parte delle aree potrebbe ricevere meno di un cm di pioggia, ma in caso di temporali localizzati le precipitazioni potrebbero raggiungere i 2,5 cm, aumentando il rischio di smottamenti nelle zone montuose bruciate dagli incendi. Ryan Kittell, meteorologo del NWS, ha sottolineato che anche in assenza di piogge significative, queste condizioni rappresentano una sorta di “prova generale” per le comunità che dovranno affrontare queste minacce nei prossimi mesi o anni.

Un evento simile si verificò nel 2018 a Montecito, a 130 km a Nord di Los Angeles, dove frane causate da un temporale su terreni bruciati da un vasto incendio provocarono 23 vittime e danni a centinaia di abitazioni.

Venti forti e rischio di nuovi incendi

I venti, che hanno raggiunto velocità di 96 km/h in alcune aree, si sono leggermente attenuati martedì pomeriggio, ma rimarranno intensi nei prossimi 2 giorni. Le autorità hanno esteso gli avvisi per rischio incendi fino a giovedì sera per le contee di Los Angeles e Ventura. “Un nuovo incendio potrebbe espandersi rapidamente”, ha avvertito David Acuna del Dipartimento delle Foreste e della Protezione Antincendio della California (Cal Fire).

I vigili del fuoco stanno monitorando gli hot spot nei principali incendi in corso, come il Palisades Fire e l’Eaton Fire, che hanno già causato 28 vittime e distrutto oltre 14mila strutture. Le squadre hanno rapidamente domato diversi piccoli incendi scoppiati nelle contee di Los Angeles e San Diego, ma il pericolo rimane elevato.

Misure preventive e raccomandazioni per i residenti

In risposta all’emergenza, Southern California Edison ha interrotto preventivamente l’erogazione di energia elettrica per oltre 60mila clienti in 5 contee per evitare che le linee elettriche causino nuovi incendi, se abbattute dal vento. Le interruzioni potrebbero essere estese a ulteriori 202mila clienti.

Le autorità hanno invitato i residenti a rivedere i piani di evacuazione, preparare kit di emergenza e segnalare immediatamente eventuali incendi. Inoltre, con l’aria resa tossica dalla cenere trasportata dai venti, il sindaco Bass ha consigliato di consultare il sito web ufficiale per informazioni su come proteggersi.

Le indagini sugli incendi e l’impatto ambientale

Le cause degli incendi principali sono ancora sotto indagine da parte dell’Ufficio federale ATF. Nel frattempo, diverse cause legali sono state avviate contro Southern California Edison, accusata di aver innescato l’Eaton Fire per guasti ai propri impianti elettrici.

