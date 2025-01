California in fiamme, allarme sciacalli: agenti sotto copertura pattugliano le zone evacuate

MeteoWeb

E’ allarme sciacalli nella California colpita dagli incendi, così squadre di agenti federali e locali sotto copertura stanno pattugliando le aree della contea di Los Angeles. Lo ha riferito alla Cnn una fonte delle forze dell’ordine. Secondo la fonte, personale sotto copertura in abiti civili e alla guida di veicoli non contrassegnati è alla ricerca di potenziali saccheggiatori che perlustrano le aree evacuate e tengono d’occhio il cielo per individuare eventuali droni che volano violando le restrizioni di volo.

