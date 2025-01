Incendi Los Angeles, forti venti in arrivo: “il sistema idrico è pronto”

MeteoWeb

I vigili del fuoco nella contea di Los Angeles stanno combattendo per cercare di contenere le fiamme prima dell’arrivo dei forti venti previsti nei prossimi giorni. “Tutti i rapporti che ho ricevuto indicano che il sistema idrico della contea di Los Angeles è pronto ad assisterci nella lotta contro gli incendi”, ha affermato il capo dei pompieri locali, Anthony Marrone, durante una conferenza stampa. Le settanta autobotti precedentemente richieste sono arrivate, ha sottolineato. Si prevede che i forti venti renderanno la battaglia per tenere sotto controllo gli incendi ancora più dura.

“Più risorse affluiscono per aiutarci con gli incendi attuali, meglio saremo preparati per un pre-dispiegamento, sapendo che questo venti stanno arrivando”, ha aggiunto il capo del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, Kristin M. Crowley. Anche per il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, la città è preparata, sia per gli idranti che per la pressione dell’acqua, di fronte ai forti venti previsti nei prossimi giorni.

