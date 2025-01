Incendi in California: il governatore Newsom sospende le leggi ambientali per accelerare la ricostruzione

MeteoWeb

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato un ordine esecutivo per sospendere diverse leggi ambientali fondamentali al fine di facilitare la ricostruzione nelle aree devastate dagli incendi. “Una volta domati gli incendi, coloro che hanno perso le loro case e le loro attività devono essere in grado di ricostruire rapidamente e senza ostacoli. L’ordine esecutivo che ho firmato oggi contribuirà a ridurre i ritardi legati alle autorizzazioni, un primo passo importante per consentire alle nostre comunità di riprendersi più velocemente e con maggiore forza”, ha annunciato il democratico.

Il governatore ha anche assicurato che estenderà le tutele contro le truffe sui prezzi dei materiali da costruzione, dei servizi di stoccaggio, dell’edilizia e di altri beni e servizi essenziali fino al 7 gennaio 2026 in tutta la contea di Los Angeles.

