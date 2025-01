Incendi Los Angeles, Biden convoca un briefing virtuale sull’emergenza

MeteoWeb

Joe Biden ha convocato le “funzioni chiave” sull’emergenza degli incendi a Los Angeles per un briefing virtuale oggi. Lo ha riferito la Casa Bianca. Il presidente sarà informato sugli “sforzi per domare i roghi i in tutta la città su come le risorse federali che hanno inviato stanno sostenendo la risposta statale e locale”. Al briefieng parteciperà anche il vice presidente Kamala Harris assieme al ministro dell’Interno Alejandro Mayorkas, il direttore della FEMA Deanne Criswell, il capo dello staff della Casa Bianca Jeff Zients e il vice consigliere per la sicurezza interna Liz Sherwood-Randall.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.