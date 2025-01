Incendi Los Angeles: quasi 35.000 case e aziende al buio, i venti si rinforzano di nuovo

MeteoWeb

A causa dei catastrofici incendi che stanno colpendo l’area, quasi 35.000 case e aziende a Los Angeles sono senza elettricità, secondo Poweroutage.us, un monitor delle interruzioni che tiene traccia dei blackout negli Stati Uniti. Secondo i dati diffusi dalla fonte, in particolare, al momento sarebbero senza elettricità 34.646 abitazioni e aziende della città minacciata dagli incendi devastanti di questi giorni. Il Governatore della California, Gavin Newsom, ha detto in un’intervista alla NBC che gli incendi di Los Angeles potrebbero essere il peggior disastro naturale nella storia degli Stati Uniti “in termini di costi associati, di scala e di portata”.

Newsom ha emesso oggi un ordine esecutivo mirato ad accelerare la ricostruzione delle proprietà distrutte, sospendendo alcune normative ambientali e assicurando che le imposte sulla proprietà non vengano aumentate.

Venti di nuovo in rinforzo

Le autorità di Los Angeles hanno avvertito che la minaccia degli incendi è “ancora alta“. In una conferenza stampa, il capo dei Vigili del Fuoco, Anthony Marrone, ha spiegato che “le condizioni del vento peggioreranno nei prossimi giorni” e che “condizioni meteorologiche critiche continueranno fino a mercoledì”. “I venti si stanno rafforzando, la situazione è ancora molto pericolosa a Los Angeles”, ha detto Deanne Criswell, direttrice della Fema, la Protezione Civile americana, in un’intervista alla CNN. Per la funzionaria, le prossime ore saranno fondamentali per capire l’evoluzione degli incendi. “Molto dipenderà dalle condizioni meteo“, ha spiegato.

