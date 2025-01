California, un morto anche nell’incendio di Pacific Palisades: aggiornato il numero delle vittime

MeteoWeb

Quasi 800 detenuti-pompieri sono ora mobilitati per contenere gli incendi di Los Angeles, il doppio rispetto a ieri. Lo ha reso noto il Dipartimento alle prigioni dello stato di California. A differenza di altri programmi di formazione del sistema penitenziario i detenuti non possono essere costretti a partecipare. Sono pagati un massimo di 10 dollari al giorno con un dollaro extra in caso di emergenze, ben al di sotto del salario minimo di 16,50 dollari in California ei quasi 18 dollari a Los Angeles.

Le autorità di Malibu annunciano che c’è stato un morto anche nell’incendio di Pacific Palisades, portando a 6 il totale delle vittime accertate negli incendi di Los Angeles. “Anche se la persona non è ancora stata identificata, questa tragica notizia pesa molto sui nostri cuori”, ha scritto in una nota il sindaco della cittadina a ovest della metropoli Doug Stewart. Gli altri cinque decessi sono stati registrati nell’incendio dell’entroterra, ad Altadena, chiamato Eaton Fire.

Incendio a Palisades fuori controllo, fiamme in 20mila acri

L’incendio di Palisades è esteso per 19.978 acri e rimane contenuto allo 0%, hanno dichiarato i vigili del fuoco secondo quanto riportato dal Guardian. Circa 5.316 strutture sono state distrutte dall’incendio, in base a un rilevamento aereo. Le strutture danneggiate comprendono case e aziende, oltre a strutture come camper e capannoni.

Contea di LA chiede la Guardia Nazionale contro i roghi

Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha chiesto l’invio della Guardia Nazionale per combattere gli incendi e “proteggere infrastrutture cruciali”. Altri uomini sono pronti ad intervenire, ha detto Luna, e alcuni potrebbero arrivare già stasera. Il governatore Gavin Newsom ha dato luce verde allo spiegamento.

