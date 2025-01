L’ordine di evacuazione immediata è stato ordinato per il monte Wilson e il suo storico osservatorio astronomico minacciati dai violenti incendi di Los Angeles. Sulla montagna, alta oltre 1700 metri e che sovrasta la metropoli, si trovano numerosi ripetitori radio e tv utilizzati da emittenti dell’area di Los Angeles. L’osservatorio del monte Wilson è stato costruito nel 1904. Ospita telescopi celebri ed è lì che l’astronomo Edwin Hubble fece scoperte rivoluzionarie come la dimostrazione che l’universo si sta espandendo.

An emergency situation is unfolding as flames from the Eaton Fire reportedly reach Mount Wilson, North of Los Angeles.

This area houses a telecommunications station that is used for TV, radio stations & critical communication systems for first responders across LA County.… pic.twitter.com/3zTzERusyS

