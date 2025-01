Nessuna tregua per la California, nuovi incendi ed evacuazioni: barlume di speranza nel weekend

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, la California meridionale è stata teatro di una serie di incendi devastanti che hanno messo in ginocchio migliaia di residenti. Ieri gli ordini di evacuazione per decine di migliaia di persone sono stati revocati, poiché i vigili del fuoco, con il supporto di mezzi aerei, sono riusciti a rallentare la diffusione di un vasto incendio nelle montagne a Nord di Los Angeles. Tuttavia, nuovi roghi sono scoppiati nella contea di San Diego, causando ulteriori evacuazioni temporanee.

L’area è attualmente sotto allerta rossa per rischio critico di incendi fino a venerdì, con venti pericolosi che continuano a rappresentare una sfida per il controllo delle fiamme.

Hughes Fire, corsa contro il tempo

Lo Hughes Fire è divampato mercoledì mattina, devastando in meno di un giorno circa 41 km quadrati di foreste e arbusti vicino al Lago Castaic, una popolare area ricreativa a circa 64 km da Los Angeles. Grazie agli sforzi dei soccorritori, oltre un terzo dell’incendio è stato contenuto entro il tardo pomeriggio di giovedì.

Nonostante i progressi, la situazione rimane tesa. Circa 54mila residenti dell’area di Castaic sono ancora sotto avviso di evacuazione, anche se fortunatamente non si registrano danni a case o altre strutture. Jeremy Ruiz, portavoce dei vigili del fuoco, ha sottolineato come l’uso di elicotteri abbia giocato un ruolo cruciale nel contenere l’espansione delle fiamme durante la notte.

Nuovi incendi nel Sud della California

Giovedì pomeriggio 2 nuovi incendi sono scoppiati nella contea di San Diego. Uno ha minacciato La Jolla, nei pressi dell’Università della California, mentre l’altro si è rapidamente propagato attraverso la Otay Mountain, habitat di specie uniche in pericolo di estinzione. Entrambi gli incendi sono stati domati in breve tempo, consentendo alle autorità di revocare gli ordini di evacuazione.

Inoltre, un incendio nella contea di Ventura ha costretto brevemente all’evacuazione dell’Università statale della California a Channel Islands, ma è stato contenuto rapidamente grazie all’intervento tempestivo di elicotteri antincendio.

Le speranze riposte nella pioggia

La pioggia prevista per il fine settimana rappresenta un barlume di speranza per la California, che sta affrontando una lunga siccità. Le precipitazioni potrebbero aiutare a spegnere gli incendi ancora attivi e a mitigare il rischio di nuovi focolai. Tuttavia, le autorità stanno lavorando per stabilizzare le aree bruciate e installare barriere per prevenire frane e colate di detriti, mentre i residenti iniziano a tornare nelle aree devastate.

Gli incendi di gennaio, tra cui quelli di Palisades ed Eaton, hanno già causato almeno 28 vittime e distrutto oltre 14mila strutture. Con un danno stimato in oltre 28 miliardi di dollari, la California affronta una crisi senza precedenti.

Incendi in California, aiuti e polemiche

Il governo statale ha approvato un pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di dollari per sostenere le comunità colpite dagli incendi, ma le tensioni politiche non si sono fatte attendere. Le proposte dell’amministrazione Trump di vincolare gli aiuti federali a condizioni specifiche hanno suscitato critiche, soprattutto dai rappresentanti locali.

Mentre il presidente Trump si prepara a visitare le aree colpite, non è ancora chiaro se incontrerà il governatore democratico Gavin Newsom. Intanto, per i californiani, la speranza è che la pioggia in arrivo possa finalmente spegnere le fiamme e portare sollievo a una regione devastata.

