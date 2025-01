Incendio a Nord di Los Angeles: lo “Hughes Fire” divampa vicino al Lago Castaic, nuove evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Nelle scorse ore più di 50mila persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa di un enorme incendio che si è propagato rapidamente attraverso le montagne a Nord di Los Angeles. Il cosiddetto “Hughes Fire” è scoppiato nella tarda mattinata, consumando in sole 6 ore circa 39 km quadrati di foreste e vegetazione nei pressi del Lago Castaic, una popolare area situata a circa 64 km dai devastanti incendi Eaton e Palisades, che divampano ormai da 3 settimane.

Nonostante l’area fosse soggetta a un allarme “red flag” per il rischio di incendi, i venti sono stati meno intensi rispetto ai giorni in cui sono scoppiati gli incendi precedenti. Ciò ha permesso agli aerei antincendio di rilasciare decine di migliaia di litri di ritardante per le fiamme. “La situazione di oggi è molto diversa rispetto a quella di 16 giorni fa“, ha dichiarato Anthony Marrone, capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, mercoledì sera.

Risposta rapida e coordinata

L’intervento tempestivo delle squadre di terra e degli aerei antincendio ha permesso di ottenere un certo controllo sull’incendio. “Questo incendio ha ricevuto una risposta forte oggi, e come si può vedere, i soccorritori stanno facendo un lavoro straordinario per cercare di contenerlo“, ha affermato Joe Tyler, direttore di Cal Fire. Nonostante l’impegno, Tyler ha sottolineato che la situazione rimane delicata.

Al momento, più di 31mila persone hanno ricevuto ordini di evacuazione obbligatori, mentre altre 23mila sono sotto avviso di evacuazione, secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna. Una parte dell’Interstate 5, un’importante arteria Nord-Sud, è stata temporaneamente chiusa per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e prevenire incidenti causati dal fumo che invadeva l’autostrada. Mercoledì sera ora locale alcune sezioni della strada sono state riaperte.

Il contesto e la minaccia dei venti

I venti nella zona soffiavano a 67 km/h nel pomeriggio, ma si prevede che raggiungano i 96 km/h nelle prossime ore. Marrone ha spiegato che, grazie alla minore intensità dei venti rispetto a due settimane fa, gli aerei antincendio sono riusciti a rilasciare ritardante lungo il lato Sud dell’incendio, dove le fiamme si stavano spostando.

Preparativi per la pioggia e preoccupazioni per l’aria tossica

Più a Sud, le autorità di Los Angeles hanno iniziato a prepararsi per le piogge previste nel fine settimana. Il rischio di smottamenti e colate di fango nelle aree colpite dagli incendi è concreto, come ha sottolineato il supervisore Kathryn Barger. Squadre di pompieri stanno riempiendo sacchi di sabbia e i lavoratori della contea stanno installando barriere protettive e ripulendo i canali di drenaggio.

Intanto, i residenti delle zone bruciate degli incendi Palisades e Altadena sono stati in parte autorizzati a tornare a casa, anche se il rischio di nuovi focolai rimane elevato. Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha chiesto ai cittadini di proteggersi dall’aria tossica trasportata dai venti di Santa Ana. Barbara Ferrer, direttore della salute pubblica della contea di Los Angeles, ha inoltre avvisato che la cenere potrebbe contenere metalli pesanti e arsenico, esortando la popolazione a indossare dispositivi di protezione durante le operazioni di pulizia.

Il bilancio degli incendi

Gli incendi Eaton e Palisades, che hanno causato almeno 28 vittime e distrutto oltre 14mila edifici dall’7 gennaio, sono ancora oggetto di intense operazioni di contenimento. Al momento, l’incendio Palisades è contenuto al 68%, mentre quello di Eaton al 91%. Tuttavia, lo sceriffo Luna ha confermato che ci sono ancora 22 denunce di persone scomparse, tutte adulte, nei territori colpiti dagli incendi.

Nel frattempo, il Bureau federale di Alcol, Tabacco e Armi da Fuoco sta indagando sulle cause degli incendi, mentre alcune vittime hanno già avviato cause legali contro la Southern California Edison, accusando le sue infrastrutture di aver innescato le fiamme. Martedì un giudice ha ordinato all’azienda di fornire i dati relativi ai circuiti nella zona in cui l’incendio Eaton è divampato.

Ancora fiamme a Los Angeles, incendio vicino al Lago Castaic

Ancora incendi a Los Angeles, fiamme vicino al Lago Castaic

Los Angeles, lo "Hughes Fire" divampa vicino al Lago Castaic

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.