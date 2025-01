Nuovo vasto incendio a nord di Los Angeles: 19mila evacuati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Gli incendi tornano a spaventare Los Angeles. Le autorità della Contea hanno emesso ordini di evacuazione in un’area a circa 60 chilometri a nord di Los Angeles, a causa di un nuovo incendio boschivo scoppiato vicino al lago Castaic alle 11 ora locale (le 20 in Italia). Le fiamme stanno bruciando le colline attorno al bacino e si sono estese rapidamente, arrivando a coprire una superficie di oltre 20 chilometri quadrati in due ore e mezza. L’area interessata non è densamente abitata, ma i venti di Santa Ana spingono le fiamme verso sud, un’area che è ora soggetta a evacuazione e che appare coperta da una fitta coltre di fumo. L’ordine di evacuazione interessa 19mila residenti dell’area.

Come nel caso degli incendi scoppiati il 7 gennaio e che hanno causato 27 morti e incenerito Pacific Palisades e Altadena, anche questo nuovo rogo, chiamato ‘Hughes’, è alimentato da forti raffiche di vento secco e dalla siccità.

Le immagini dell'Hughes Fire a Los Angeles

