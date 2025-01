Il Canale di Panama a Trump? Il presidente panamense mette le cose in chiaro

MeteoWeb

“Non posso trattare, ancor meno iniziare un negoziato sul canale. Il canale è di Panama”. Così il presidente panamense, José Raúl Mulino, in risposta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo il quale gli Stati Uniti “si riprenderanno” il canale di Panama, e in vista della prima missione all’estero del nuovo segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Secondo i media americani, sono previste tappe a Panama, in Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Repubblica Dominicana.

