Cane aggredito con una falce a Caltanissetta: AIDAA offre taglia di 3.000 euro

“Sono ancora gravi le condizioni del cane di quartiere aggredito con un’arma da taglio molto simile ad una falce nei primi giorni di questo nuovo anno a Caltanisetta“. Sulla vicenda interviene l’associazione italiana difesa animali ed ambiente AIDAA che annuncia una “taglia di 3.000 euro sulla testa del responsabile o dei responsabili di questo atto criminale ricompensa che verrà pagata a chi con la sua denuncia formale rilasciata nei termini di legge alle autorità che stanno indagando aiuterà a identificare e far condannare in via definitiva il torturatore o i torturatori di questo cane”.

Inoltre gli animalisti di AIDAA plaudono l’intervento di condanna di quanto accaduto del sindaco Tesauro a cui chiedono di mettere in campo tutte le verifiche di sua competenza per trovare i colpevoli ed annunciano una denuncia già nei prossimi giorni.

