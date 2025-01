A Capodanno il cielo della Norvegia illuminato dall’Aurora Boreale | FOTO

MeteoWeb

Mentre il mondo accoglieva il 2025 con fuochi d’artificio e festeggiamenti, la natura ha messo in scena un evento straordinario: un’aurora boreale spettacolare che ha illuminato i cieli della Norvegia e altre parti del mondo. Il fenomeno è stato particolarmente intenso grazie a 2 potenti espulsioni di massa coronale (CME) provenienti dal Sole, che hanno interagito con il campo magnetico terrestre durante la fine dell’anno e l’inizio del nuovo.

L’Aurora Boreale, uno spettacolo naturale

L’Aurora Boreale è un fenomeno naturale che si verifica quando particelle cariche dal vento solare entrano in collisione con il campo magnetico terrestre. Questo processo genera brillanti striature di luce colorata nel cielo, variando dal verde e rosa al rosso e viola. La scienza dietro l’aurora si basa sull’interazione tra il vento solare e i gas presenti nell’atmosfera terrestre: gli ioni solari eccitano le molecole di ossigeno e azoto, che rilasciano energia sotto forma di luce.

Un evento geomagnetico straordinario

La prima espulsione di massa coronale ha colpito la magnetosfera terrestre il 31 dicembre, seguita da una seconda, ancora più potente, nelle prime ore del 2025. Questi eventi hanno innescato tempeste geomagnetiche classificate come G3 (forti) e persino G4 (severe) secondo la scala dello Space Weather Prediction Center della NOAA. La conseguenza è stata un’aurora boreale di rara intensità, visibile non solo nelle regioni artiche, ma anche a latitudini molto più basse.

La Norvegia al centro dello spettacolo

Senja, una delle isole più pittoresche della Norvegia, è stata uno dei luoghi privilegiati per ammirare questo straordinario fenomeno. L’Aurora Borealis Observatory sull’isola ha accolto visitatori da tutto il mondo, che hanno potuto assistere a uno spettacolo di luci danzanti sopra il paesaggio innevato. I colori vibranti dell’aurora, uniti alla quiete e alla bellezza naturale della regione, hanno reso l’esperienza indimenticabile.

Aurore visibili in tutto il mondo

Ciò che ha reso questo evento unico è stata la sua portata. Le tempeste geomagnetiche hanno permesso di osservare l’aurora boreale in luoghi inusuali come la California, l’Austria, la Germania e persino il Sud Italia. Negli Stati Uniti, il fenomeno è stato visibile in stati come il Colorado, l’Arizona e il Messico, mentre nel Sud dell’emisfero, spettacolari aurore australi hanno colorato i cieli della Nuova Zelanda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.