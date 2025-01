Conto alla rovescia per il Capodanno Lunare Cinese, un connubio tra Scienza e Tradizione

MeteoWeb

Ieri sera, la Luna Piena, conosciuta come “Luna del Lupo”, ha illuminato il cielo orientale al tramonto, inaugurando un conto alla rovescia verso uno degli eventi più significativi del calendario lunare: il Capodanno Lunare Cinese.

Il Capodanno Lunare Cinese

Il Capodanno Lunare Cinese, noto anche come Festa di Primavera, è una delle celebrazioni culturali più significative al mondo, festeggiata da miliardi di persone. Basato sul tradizionale calendario lunisolare cinese, il festival inizia con la prima Luna Nuova dell’anno e culmina con il Festival delle Lanterne durante la successiva Luna Piena. Nel 2025, il Capodanno Lunare inizierà mercoledì 29 gennaio, segnando l’inizio dell’Anno del Serpente di Legno, che durerà fino al 16 febbraio 2026.

L’Anno del Serpente di Legno, simboli e significato

Il sistema zodiacale cinese segue un ciclo di 12 anni, ciascuno associato a un animale, combinato con 5 elementi – legno, fuoco, terra, metallo e acqua – per creare un ciclo unico di 60 anni. L’Anno del Serpente di Legno è caratterizzato da saggezza, intuizione e trasformazione, mentre l’elemento legno rappresenta crescita e rinnovamento. L’ultimo Anno del Serpente di Legno risale al 1965.

Un ponte tra scienza e tradizione

L’interazione tra fenomeni astronomici, come le fasi lunari, e tradizioni culturali, come il Capodanno Lunare, sottolinea quanto il cielo notturno abbia influenzato la vita umana nel corso dei secoli. La Luna del Lupo e l’imminente Luna Nuova non solo rappresentano eventi celesti, ma anche un legame con il patrimonio culturale e spirituale di miliardi di persone.

