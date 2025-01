Stasera protagonista la brillante “Luna Piena del Lupo”

MeteoWeb

Questa sera il cielo ci regalerà uno spettacolo con la Luna Piena del Lupo, con il “clou” alle 23:26 ora italiana. La Luna si trova in opposizione al Sole, un evento che la rende particolarmente luminosa e imponente nel cielo. La “Luna del Lupo” prende il suo nome dalle tradizioni native americane. Secondo il Maine Farmers’ Almanac, la Luna Piena di gennaio è chiamata così in riferimento ai branchi di lupi che, durante i rigidi inverni, si fanno sentire ululando nelle fredde notti. Il nome evoca un’immagine di solitudine e resistenza della fauna selvatica di fronte al gelo, proprio nel cuore dell’inverno. Il lupo, infatti, è noto per ululare di notte, una pratica che serve a comunicare a distanze notevoli, sia per indicare la propria posizione ai membri del branco che per allontanare gli intrusi.

In Europa, questo plenilunio viene anche chiamato “Luna del Gelo”, “Luna Vecchia” o “Luna dopo il Solstizio d’Inverno”, poiché segna il periodo immediatamente successivo al solstizio d’inverno, il punto di massimo freddo nell’emisfero settentrionale. In alcune tradizioni, si fa riferimento anche alla festività di Yule, un’antica celebrazione pre-cristiana che segnava il solstizio invernale e che fu successivamente associata al Natale dai cristiani, specialmente in Scandinavia. L’origine esatta di Yule è tuttora dibattuta, ma alcuni studiosi lo legano ai “dodici giorni di Natale”, indicando che la Luna dopo Yule potrebbe cadere il 6 gennaio, proprio come la festa della “Epifania”.

Questo gennaio 2025, la Luna Piena non si limiterà solo a essere un affascinante spettacolo celeste. Per gli appassionati di astronomia, la serata offrirà anche un incontro speciale: la Luna sarà protagonista di una congiunzione con Marte.

La Luna e il Lupo

Nonostante la connessione tra l’ululato dei lupi e la Luna, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino un legame diretto tra la fase lunare e il comportamento degli animali. I lupi, infatti, ululano principalmente per comunicare e non sono influenzati dalla fase della Luna. Tuttavia, essendo animali notturni, tendono ad essere più attivi durante la notte e spesso indirizzano i loro ululati verso il cielo, poiché il suono si propaga più facilmente in quella direzione.

Scienza e tradizione

La Luna Piena del Lupo rappresenta dunque non solo un momento di meraviglia visiva, ma anche una profonda connessione con la tradizione, le leggende e l’osservazione del cielo. Se vi trovate a guardare il cielo stasera, ricordate che questo è un evento che affonda le sue radici in antiche usanze culturali, mentre ci invita a riflettere sulla bellezza e i misteri dell’universo che ci circonda.

