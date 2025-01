Stasera la congiunzione tra Luna e Marte, ecco come vederla

MeteoWeb

Questa sera potremo ammirare la congiunzione tra la Luna Piena e Marte. I due astri appariranno vicini nel cielo, quasi allineati con le stelle principali della costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce. Un’occasione unica per osservare l’armonioso incontro di questi corpi celesti a occhio nudo, mentre brillano insieme nel cielo notturno.

Cos’è una congiunzione

In astronomia, una congiunzione si verifica quando due o più corpi celesti sembrano trovarsi a una distanza molto ravvicinata nel cielo, pur essendo separati da enormi distanze nello Spazio. Questi eventi non comportano alcun vero incontro fisico tra gli astri, ma sono semplicemente il risultato della prospettiva dalla Terra, che li rende visibili in modo apparente molto vicini l’uno all’altro.

La Luna e Marte

La Luna, nostro satellite naturale, è da sempre fonte di fascino. Con un diametro di circa 3.474 km, la sua presenza nel cielo è sempre notevole, sia per la sua bellezza che per il suo effetto sulla Terra, come nel caso delle maree. Marte, invece, è il “Pianeta Rosso”, il quarto pianeta del Sistema Solare, noto per la sua superficie ricca di ossido di ferro che gli conferisce il caratteristico colore rossastro. Le missioni spaziali hanno suscitato un crescente interesse verso Marte, alla ricerca di tracce di vita passata.

