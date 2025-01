Più centrali elettriche indipendenti: il piano per l’espansione energetica 

MeteoWeb

L’Indonesia farà più affidamento sugli investitori privati per la sua prevista espansione di 71 GW di capacità energetica nel prossimo decennio, con il governo che si concentrerà sulla trasmissione per la generazione di energia rinnovabile. Lo ha affermato il ministro dell’energia del Paese. Bahlil Lahadalia ha spiegato che il piano di fornitura energetica 2025-2034 dell’utility statale Perusahaan Listrik Negara (PLN) includerà 71 GW di nuova capacità energetica e 48.000 km di circuiti di linee di trasmissione, equivalenti a 8.000 km di linea retta. Circa il 60% delle nuove centrali elettriche pianificate sarà dato al settore privato. “È vero che siamo benedetti dal sole, dall’acqua e dal vento, ma il problema è che le nostre attuali linee di trasmissione non sono progettate per raccogliere energia da luoghi in cui possiamo costruire centrali elettriche rinnovabili. Ecco perché stiamo costruendo linee di trasmissione”, ha affermato il ministro, aggiungendo che il piano si basa sull’obiettivo del presidente indonesiano Prabowo Subianto per accelerare la crescita economica dell’8%.

Le previsioni

Prevedendo un forte aumento della domanda di gas per l’elettricità nel prossimo decennio, Bahlil ha detto che l’Indonesia vuole dare priorità alle vendite di gas per la domanda interna. “L’orientamento è di soddisfare la domanda interna. Se non viene rispettato, non consentiamo le esportazioni”. L’Indonesia attualmente ha una capacità di potenza installata totale di 101 GW, con fino a 75 GW gestiti da PLN. Le energie rinnovabili costituiscono circa il 15% del mix energetico, con il carbone che costituisce oltre la metà dell’attuale capacità. Alcuni funzionari indonesiani hanno affermato che fino al 70% delle nuove centrali elettriche pianificate utilizzerà energia rinnovabile e fonti che potrebbero includere nucleare e idrogeno.

Lo scorso anno, al forum del G20, Prabowo ha detto che voleva dismettere tutte le centrali elettriche alimentate a combustibili fossili, incluso il carbone, entro i prossimi 15 anni e investire nelle energie rinnovabili. Durante il lancio di oggi, Prabowo ha detto di credere che l’Indonesia raggiungerà l’autosufficienza energetica entro i prossimi 5 anni. I dettagli del nuovo piano di fornitura di Energia di PLN devono ancora essere rilasciati.

