Centro/Nord bersagliato dal maltempo: piogge intense tra Liguria, Emilia e Toscana, neve al Brennero | LIVE

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo sta interessando l’Italia in queste ore: piogge diffuse al Nord nella notte, ed in particolare tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, con precipitazioni in atto in queste ore anche in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, con il maltempo che interessa stamattina anche Lazio e Umbria. Al momento (dalla mezzanotte) si segnalano i 73 mm nella zona di Cabanne (Rezzoaglio, GE), 54 mm a Gorreto (GE), 47 mm a Lorsica (GE), 46 mm a Torriglia (GE), 43 mm al Lago Ballano (Monchio delle Corti, PR), 35 mm a Lagdei (Corniglio, PR), 33 mm a Tresana (MS) e Zeri (MS), 29 mm a Recoaro Terme (VI), 23 mm in Val di Luce (Abetone Cutigliano, PT).

Nevica sull’Autostrada del Brennero dal confine di Stato a Vipiteno, secondo quanto comunica il servizio viabilità di A22 sottolineando che è in vigore l’obbligo di viaggiare con le dotazioni invernali, cioè con pneumatici antineve montati o avendo le catene a bordo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.