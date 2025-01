La certezza di Pichetto: il futuro sarà un mix di tutte le energie

MeteoWeb

“Il futuro sarà un mix di tutte le energie”. Così il ministro dell’Ambente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto intervistato da Radio Radicale. “Sul fronte dell’energia elettrica, che è quella che fa la parte del leone anche per la decarbonizzazione, la domanda è prevista raddoppiare nei prossimi 15-20 anni. L’unico modo per soddisfarla – ha spiegato Pichetto – è utilizzare tutti i percorsi decarbonizzati – idroelettrico, geotermico, eolico, fotovoltaico – per dare continuità ed evitare situazioni che si sono verificate in Germania un mese fa, con una produzione che sia regolabile, di continuità, passando per soluzioni come il nuovo nucleare, e non parlare per oggi o per domattina. Riguarda strumenti che oggi sono in fase di sperimentazione e che riguarderanno il prossimo decennio”.

