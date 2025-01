La situazione del gas in Italia: quantità rassicuranti, ma attenzione ai prezzi

MeteoWeb

“A livello nazionale, per quanto riguarda la questione quantità di gas, io tranquillizzo tutti, non abbiamo problemi. Abbiamo in questo momento uno stoccaggio che sfiora l’80%. Pertanto, riusciamo a fare fronte a quello che è anche il passaggio invernale dei prossimi due mesi sotto l’aspetto quantitativo”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ai microfoni di Radio Radicale, dopo lo stop del transito di gas russo attraverso l’Ucraina. “Diversa la valutazione del massimo di attenzione che dobbiamo avere sui prezzi, perché è chiaro che tutto questo determina una riduzione di quantitativi rispetto all’Europa complessivamente e determina anche, in quello che è il mercato a breve, che è una Borsa di fatto, alcuni rischi di speculazione. Secondo molti analisti li abbiamo già scontati nell’ultimo mese, però chiaramente ci vuole molta cautela”, spiega.

“Io credo che l’Unione Europea dovrebbe a questo punto, e l’abbiamo chiesto, rinnovare l’eventuale Price Cap, naturalmente non a 180 euro com’era il precedente; adesso dovrebbe essere a 50, 60. Questo significa porre anche un freno a quelle che possono essere operazioni puramente finanziarie e non che c’entrano niente con la materia prima. Che però, poi, pesano su famiglie e imprese”, aggiunge Pichetto.

