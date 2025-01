Stop al gas russo verso l’Europa, la posizione dell’Italia: parla Pichetto

MeteoWeb

“In questi mesi, come Mase e come Governo, abbiamo lavorato per mettere in sicurezza il Paese garantendo il completo riempimento degli stoccaggi di gas al primo novembre”. Lo afferma ieri in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto dopo lo stop delle forniture di gas dalla Russia attraverso l’Ucraina. “Sebbene attualmente le scorte siano ancora ad un livello adeguato – spiega il Ministro – si stanno valutando ulteriori misure per massimizzare la giacenza in stoccaggio al fine di affrontare con tranquillità la stagione invernale in corso”.

“Inoltre, nel giro di pochi mesi è previsto l’arrivo a Ravenna di un’altra nave rigassificatrice che aumenterà ancora la capacità di importazione di Gnl nella nostra rete”, aggiunge il ministro. “L’attenzione resta tuttavia alta ed è nostro dovere tutelare cittadini e consumatori da possibili futuri rincari dei prezzi. L’appello che come Governo facciamo all’Europa è quello di agire con soluzioni concrete, come quella dell’adozione del price cap, in grado di proteggere tutti i Paesi in egual misura con percorsi di regolamentazione e di obiettivo per la riduzione dei prezzi dell’energia”, conclude Pichetto.

