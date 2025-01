ChatGpt “apre” gli occhi, videocamera live anche in Italia

MeteoWeb

A metà dicembre OpenAI aveva annunciato l’arrivo della funzionalità video per la modalità Vocale Avanzata di ChatGPT, ora disponibile anche in Italia. Gli utenti con un abbonamento a ChatGPT possono avviare conversazioni video in tempo reale utilizzando la fotocamera del proprio smartphone, sia su iPhone che Android. La funzione, già integrata nell’app, è accessibile cliccando sull’icona della videocamera senza necessità di aggiornamenti. Attualmente in fase di rilascio, potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti.

La novità consente agli utenti di avviare una conversazione vocale continua con il chatbot mentre si muovono nell’ambiente, ponendo domande senza interruzioni. Ciò si differenzia dall’analisi di una foto caricata, permettendo un’interazione più fluida e immersiva, simile a un dialogo con una persona dal vivo.

