Il ciclone Dikeledi spazza il Mozambico dopo Madagascar e Mayotte

Il ciclone Dikeledi è arrivato oggi in Mozambico dopo aver ucciso tre persone in Madagascar e causato gravi danni nell’arcipelago francese di Mayotte, un mese dopo il ciclone Chido che aveva causato devastazione nell’Oceano Indiano. Il ciclone Dikeledi, che si è intensificato nelle ultime ore, ha toccato terra oggi “nella fase di ciclone tropicale nella provincia di Nampula” in Mozambico, secondo Météo-France. Il Presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, ha invitato la popolazione alla prudenza per far fronte a questo “ciclone tropicale di categoria 3“, che sta generando “forti piogge, più di 100 millimetri in 24 ore, e violente tempeste“.

L’impatto in Madagascar

In Madagascar, piogge torrenziali e venti violenti hanno colpito duramente la parte settentrionale dell’isola nella notte tra sabato e domenica. Oltre ai tre morti, ci sono stati almeno 920 feriti, principalmente nel distretto di Vohemar, noto per la produzione di vaniglia, secondo l’Ufficio per la gestione dei disastri.

L’impatto a Mayotte

A Mayotte, gli abitanti hanno trascorso una seconda notte nei rifugi, ma l’allerta rossa è stata revocata oggi alle 13 ora italiana. L’arcipelago resta comunque in allerta arancione per “forti piogge e tempeste” perché sull’isola è previsto un fenomeno monsonico, il Kashkasi, ulteriormente indebolito dal passaggio del Chido meno di un mese fa. E le scuole, ha annunciato il Ministro Elisabeth Borne, non riapriranno per almeno un’altra settimana.

Questo nuovo ciclone arriva un mese dopo Chido, che ha causato almeno 120 morti e quasi 900 feriti in Mozambico e almeno 39 morti e più di 5.600 feriti a Mayotte, distruggendo molte abitazioni. I cicloni si sviluppano solitamente nell’Oceano Indiano da novembre a marzo. Quest’anno, le acque superficiali della zona hanno una temperatura prossima ai 30°C, il che fornisce maggiore energia alle tempeste.

