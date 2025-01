La Cina accelera nel settore dei chip: la sfida ai giganti globali

MeteoWeb

In soli cinque anni e di fronte alle crescenti restrizioni USA, la quota della Cina nel mercato globale dei chip di memoria è passata praticamente dallo zero al 5% e gli addetti ai lavori dicono che potrebbe raddoppiare solo quest’anno, sfidando i leader globali Samsung Electronics, SK Hynix e Micron, afferma il Nikkei Asia. Gran parte di questa crescita è dovuta a ChangXin Memory Technologies. Dopo due anni di espansione della capacità a Pechino e Hefei, dove ha sede, secondo Nikkei Asia CXMT è ora in grado di produrre chip DRAM (Dynamic Random Access Memory) commercialmente validi, un componente vitale in quasi tutti i tipi di dispositivi elettronici. Sta anche lavorando alla produzione di chip di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) per l’elaborazione AI.

