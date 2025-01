Cina e Taiwan: tensioni diplomatiche sull’incidente del cavo sottomarino

MeteoWeb

La Cina ha accusato il Partito Progressista Democratico (Dpp), al governo di Taiwan, di aver “deliberatamente pubblicizzato” un incidente in cui una nave cinese è sospettata di aver danneggiato un cavo di telecomunicazioni sottomarino. Lo scontro diplomatico è l’ennesimo negli ultimi mesi tra la Cina e il governo dell’isola di cui Pechino rivendica il controllo. Le autorità taiwanesi stanno ancora indagando sulla nave cinese sospettata di aver trascinato l’ancora su un cavo di telecomunicazioni sottomarino nel nord-est dell’isola. “Le autorità del Dpp hanno deliberatamente fatto pubblicità dal nulla sull’incidente del cavo sottomarino, dimostrando pienamente che non smetteranno i loro sotterfugi senza scrupoli contro la Cina”, ha dichiarato Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, citato dall’emittente statale Cctv.

La Shunxing39, battente bandiera camerunense e tanzaniana e di proprietà di un cittadino di Hong Kong, era stata intercettata venerdì dalla guardia costiera taiwanese dopo che la società Chunghwa Telecom aveva denunciato il danneggiamento di una sezione del Trans-Pacific Express Cable System. La guardia costiera taiwanese non è riuscita a salire a bordo dell’imbarcazione a causa del mare mosso e la nave è stata infine autorizzata a salpare verso la Corea del Sud, non potendo più essere trattenuta.

“L’analisi della storia della nave non ha ancora rivelato il suo vero intento – ha denunciato la guardia costiera taiwanese – Non si può escludere che si tratti di un’imbarcazione cinese battente bandiera di comodo, impegnata in un’azione di molestia in zona grigia”. Taipei accusa regolarmente Pechino di intensificare i cosiddetti atti di aggressione nella “zona grigia”, inviando jet da combattimento e navi da guerra intorno all’isola di Taiwan. Chen Binhua ha respinto le accuse di Taipei, affermando che i danni ai cavi sottomarini sono un evento “frequente”, e ne avvengono “più di un centinaio” in tutto il mondo ogni anno.

