Clima, il 2024 l’anno più caldo mai registrato in Turchia

MeteoWeb

L’anno 2024 è stato il più caldo mai registrato in Turchia, secondo quanto annunciato dal servizio meteorologico turco. “Nel 2024, la temperatura media in Turchia è stata di +15,6°C. Questo valore è superiore di 1,7°C rispetto alla media 1991-2020”, ha scritto la Direzione meteorologica turca in un comunicato stampa. I servizi meteorologici turchi affermano che il 2024 è così “passato alla storia come l’anno più caldo degli ultimi 53 anni”, data in cui sono iniziate le osservazioni complete in Turchia. L’anno record precedente è stato il 2010, con una temperatura media di +15,5°C, secondo la Direzione generale della meteorologia, che osserva che, “ad eccezione del 2011, le temperature medie (annuali) sono state superiori alla norma dal 2007”.

Precipitazioni

Le precipitazioni nel 2024 sono state del 6,3% inferiori alla norma a livello nazionale, secondo i dati. La siccità è stata particolarmente marcata nelle regioni che si affacciano sul Mar Egeo, nella parte occidentale del Paese, con un calo delle precipitazioni del 22,4%. Negli ultimi anni, la siccità, unita allo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee, ha accelerato la formazione di doline, giganteschi buchi nel terreno, nella provincia di Konya (centro), il granaio del Paese.

Molti Paesi, tra cui Cina, Brasile, Giappone e Stati Uniti (escluse le Hawaii e l’Alaska), hanno registrato l’anno più caldo lo scorso anno. Il 2024 è stato anche l’anno più caldo in India dal 1901, secondo i servizi meteorologici del Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.